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"آسوس" تطرح حاسبا غير مسبوق!

العالم الرقمي

youtube/ Austin Evans
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قدّدمت شركة آسوس حاسبها الشخصي الجديد من سلسلة "Republic of Gamers" بمواصفات غير موجودة في أي حاسب من قبل.

وأبرز ما يميز هذا الحاسب هو هيكله الذي يتألف من قسمين يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، أحدهما يحوي شاشة بمقاس 17 بوصة، ومعالج "Intel Core i7" سداسي النوى، مزود بمسرع يجعله قادرا على العمل بسرعة عالية جدا، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي 24 غيغابايت.

أما القسم الآخر فعبارة عن لوحة مفاتيح، تحوي شاشة في نصفها العلوي، وشاشة صغيرة أخرى على جانبها الأيمن، وأزرارا مزودة بإضاءة داخلية، يمكن فكها عن الجسم الرئيس لتصبح لوحة تتحكم بالجهاز عن بعد.

vesti.ru

كما أكدت "آسوس" أنها ستطرح نسخة معدلة من هذا الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 46 غيغابايت، هي الأكبر من بين كل تلك المطروحة في الحواسب الشخصية، وقرص تخزين داخلي "SSD" بسعة 1 تيرابايت.

المصدر: فيستي

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