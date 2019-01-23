ميزة سريّة في "iOS" لمساعدة ضعيفي السمع

كشف خبراء في مجال التقنية عن ميزة في أنظمة "iOS" يمكن استخدامها لتحويل سماعات "AirPods" لأداة تساعد ضعيفي السمع.

وتدعى الميزة "الاستماع المباشر" للهاتف عن بعد، ويمكن تفعيلها عندما تكون سماعة "AirPods" متصلة به عبر البلوتوث، ومن خلالها يقوم الهاتف بالتقاط الأصوات المحيطة وإرسالها لأذن المستخدم مباشرة عبر السماعة، لتصله أقوى مما هي عليه.

ولتفعيل هذه الميزة، يجب على حامل الهاتف التوجه إلى قائمة الإعدادات الرئيسة، ومن ثم إلى خيار "control center" وبعدها "customize controls" ومن هناك إضافة خيار "hearing"، لتظهر هذه الميزة في قائمة "الاختصارات السريعة" التي يمكن فتحها بسحب نافذة الاختصارات من أسفل الشاشة.

وأدخلت آبل هذه الميزة على هواتفها لمساعدة المستخدمين على استعمالها كأجهزة تواصل عن بعد، لكن بعض الخبراء يخشون أن تصبح وسيلة يستغلها الناس للتنصت على الآخرين.

المصدر: فيستي