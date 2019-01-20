ما الجديد في نسخة "أندرويد" المقبلة

عددت صحيفة "XDA Developers" المهتمة بشؤون التقنية بعض الخصائص المهمة والجديدة، التي ستأتي في النسخة القادمة من نظام التشغيل أندرويد.

وتتمثل الميزة الأولى في "Android 10 Q" المنتظر في ألوان خلفية واجهات التشغيل والتي ستتحول إلى اللون الأسود أو الكحلي الغامق تلقائيا، في فترة الليل أو ظروف الإضاءة المنخفضة، ما سيقلل من تأثير الإضاءة المزعج على عين المستخدم، ويوفر من استهلاك الطاقة.

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أما الخاصية المهمة الأخرى في النسخة الجديدة فستكون إمكانية تقسيم الشاشة إلى نصفين، ومشاهدة الفيديوهات في قسم والعمل بشكل اعتيادي في القسم الآخر كتصفح الإنترنت، او كتابة الرسائل أو الدخول إلى التطبيقات والصور.

كما سيكون بإمكان المستخدم مع "Android 10 Q" أن يشاهد مقطعي فيديو في آن واحد، وستظهر نافذة عرض إحداهما داخل نافذة عرض الفيديو الآخر، ما يسمى بميزة "صورة داخل صورة".

وسيأتي التصميم المطور لنظام التشغيل الجديد ليتناسب أيضا مع استخدام الهاتف بيد واحدة، حيث سيكون بإمكان المستخدم نقل أزرار التطبيقات أو الكتابة إلى يمين أو يسار الشاشة بما يتناسب مع اليد التي يستخدمها عادة.

المصدر: فيستي