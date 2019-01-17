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بطاريات "آيفون" توقع "آبل" في مأزق كبير!

العالم الرقمي

بطاريات
youtube/ Gadget Fanatek
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ذكر مؤسس مدونة "Daring Fireball" الشهيرة، جون غريبيرا، أن شركة آبل تعاني من مشاكل كبيرة بسبب بطاريات هواتف آيفون.

وأوضح غريبيرا أن الفضائح التي دارت حول الشركة بسبب بطاريات آيفون ستجبرها على استبدال 11 مليون بطارية لهواتف مستخدميها مجانا، ومثل هذه المشاكل على مرّ السنوات الأخيرة، تسببت لها بخسائر بلغت قيمتها 11 مليار دولار.

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كما أشار المدون إلى أن آبل تعرضت لغرامات من عدة بلدان، بلغت قيمتها مليارات الدولارات بسبب إخفائها عن مستخدمي هواتف "iPhone 6" أن نظام "iOS 10" الذي طورته خصيصا لهواتف "iPhone 7" يستهلك قدرا كبيرا من طاقة البطارية في الهواتف، ويوقفها عن العمل فجأة.

وكانت آبل قد عانت من مشاكل مشابهة مع هواتف "iPhone 8" و"8 Plus" و"X" التي أصدرتها العام الفائت، ونوهت إلى أن "البطء الذي سيصيب هذه الأجهزة عند اقتراب نفاد بطارياتها هو عبارة عن ميزة لحماية تلك الأجهزة من التلف".

المصدر: فيستي

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