"Xiaomi" تطلق هاتفها الجديد بكاميرا فائقة!

طرحت شركة Xiaomi الصينية هاتفها الأحدث "Redmi Note 7" بكاميرا فائقة، ومواصفات تقنية ممتازة.

جاء الجهاز بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+5) ميغابيكسل، أي أعلى دقة كاميرا هاتف موجودة حتى الآن، قادرة على التقاط صور عالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة جدا، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

جاء الجهاز بمعالج "Qualcomm Snapdragon 660"، ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرز، ومعالج رسوميات " Adreno 512" يدعم تقنية API 3D لألعاب الفيديو المعقدة، بالإضافة لبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

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كما زودته " Xiaomi " بشاشة بحجم 6.3 بوصة، بدقة عرض +FullHD، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت، أما سعر نسخه فيتراوح ما بين 150 و220 دولارا.

المصدر: فيستي