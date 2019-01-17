"Huawei" تطلق أحدث هواتفها في روسيا

أعلنت شركة "Huawei" عن نيتها طرح هاتف "P smart 2019" الحديث في السوق الروسية.

وزودت "Huawei" الهاتف بشاشة بمقاس 6.21 بوصة، ودقة عرض عالية "2340х1080" بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا.

كما جاء الجهاز بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) ميغايكسل، وأخرى أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

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ويضمن أداء الجهاز المميز معالج "Kirin 710" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت، وبطارية بسعة 3400 ميللي أمبير، ونظام تشغيل Android 9 Pie، مع واجهات "EMUI 9.0".

ومن المفترض أن تبدأ مبيعات الهاتف في روسيا، في 18 يناير الجاري، بسعر 230 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي