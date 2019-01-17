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"Huawei" تطلق أحدث هواتفها في روسيا

العالم الرقمي

youtube/ELDORADO
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أعلنت شركة "Huawei" عن نيتها طرح هاتف "P smart 2019" الحديث في السوق الروسية.

وزودت "Huawei" الهاتف بشاشة بمقاس 6.21 بوصة، ودقة عرض عالية "2340х1080" بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا.

كما جاء الجهاز بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) ميغايكسل، وأخرى أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

youtube/ techline - Linus

ويضمن أداء الجهاز المميز معالج "Kirin 710" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت، وبطارية بسعة 3400 ميللي أمبير، ونظام تشغيل Android 9 Pie، مع واجهات "EMUI 9.0".

ومن المفترض أن تبدأ مبيعات الهاتف في روسيا، في 18 يناير الجاري، بسعر 230 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي

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