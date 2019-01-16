"Alcatel" تعود للأسواق بهاتف منافس
قررت شركة "Alcatel" العودة لسوق الهواتف بطرحها هاتفا جديدا بمواصفات منافسة وسعر 300 يورو تقريبا.
ومن أبرز المواصفات التقنية والفنية لـ "V5" الجديد:
- معالج ثماني النوى "MediaTek MTK6762" بتردد 1.5 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات "IMG PowerVR GE8320".
- شاشة بمقاس 6.2 بوصة، وأبعاد (19:9)، ودقة عرض+HD.
- كاميرا أساسية مزودوجة بدقة (12+5) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وميزة التعرف على الوجوه.
- ذاكرة وصول عشوائي 5 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HС".
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".
- مستقبل لإشارات الراديو "FM".
- بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.
- منفذ "3.5 ملم" للسماعات، ومنفذ (USB 2.0 OTG).
- الأبعاد (153/74/8.5) ملم.
- الوزن: 156 غراما.
المصدر: فيستي