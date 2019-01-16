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"Alcatel" تعود للأسواق بهاتف منافس

العالم الرقمي

youtube/TECHDAM
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قررت شركة "Alcatel" العودة لسوق الهواتف بطرحها هاتفا جديدا بمواصفات منافسة وسعر 300 يورو تقريبا.

ومن أبرز المواصفات التقنية والفنية لـ "V5" الجديد:

- معالج ثماني النوى "MediaTek MTK6762" بتردد 1.5 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "IMG PowerVR GE8320".

- شاشة بمقاس 6.2 بوصة، وأبعاد (19:9)، ودقة عرض+HD.

youtube/TECHDAM

- كاميرا أساسية مزودوجة بدقة (12+5) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وميزة التعرف على الوجوه.

- ذاكرة وصول عشوائي 5 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HС".

- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

- بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

- منفذ "3.5 ملم" للسماعات، ومنفذ (USB 2.0 OTG).

- الأبعاد (153/74/8.5) ملم.

- الوزن: 156 غراما.

المصدر: فيستي

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