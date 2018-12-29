"Xiaomi" تطرح متصفحها الجديد

دخلت "Xiaomi" في منافسة مع شركات الإنترنت الكبرى بطرحها متصفح "Mint" الجديد في متجر غوغل الإلكتروني.

ويتميز هذا المتصفح عن غيره بحجم بياناته الصغير، فعند تحميله في الجهاز، يشغل 11 ميغابايت فقط من مساحة التخزين، أي أقل بكثير من متصفح "Edge" مثلا، والذي يشغل 76 ميغابايت، أو "chrome" الذي يشغل أكثر من 100 ميغابايت.

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ويعمل "Mint" في الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد من نسخة "4.4" والنسخ الأحدث، ويوفر للمستخدم العديد من المزايا المهمة، كـ "وضعية العمل الليلي" التي تخفض إضاءة الشاشة في الظلام، ونظام "ترشيد الإنترنت" الذي يسمح بتحميل الصور والبيانات الكبيرة في الهاتف عند وصله بشكبات الـ WI FI فقط.

ويمكن تحميل هذا المتصفح مجانا في الأجهزة عبر متجر غوغل الإلكتروني، أو عبر موقع "Mi.com" الإلكتروني.

المصدر: فيستي