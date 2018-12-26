"iOS" الجديد يتسبب بمشاكل جديّة للمستخدمين!

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون من أن تحديث نظام "iOS" تسبب بمشاكل كبيرة في عمل أجهزتهم.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن هواتفهم الذكية توقفت عن استقبال إشارات الشبكات الخلوية بعد أن قاموا بتحميل نسخة "iOS 12.1.2" الأخيرة، وأن هذه المشاكل بدأت بالظهور بعد تحميل النسخة المحدثة مباشرة.

كما أكد البعض الآخر أن هواتف آيفون خاصتهم لم تعد تستقبل إشارات شبكات الـ "Wi-Fi" بعد تحميل النسخة الأخيرة من "iOS"، كما أن هذه النسخة لم تفعل منافذ "eSIM" للاتصال كما ادعت آبل.

Thanks @Apple@AppleSupport for the Christmas present...since updating my iPhone to iOS 12.1.2 I can't access cellular data. I reset my device and now I can't activate it anymore. No Service. Your better fix this in an update soon! 😡 — Alex (@realalex_6) 22 декабря 2018 г.

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وكانت آبل قد طرحت نسخة "iOS 12.1.2" المعدلة خصيصا منذ فترة، مؤكدة "أنها ستساعد في تحسين عمل هواتف آيفون الجديدة مع الشبكات الخلوية عبر تقنية eSIM"، وذلك بعد أن اشتكى الكثير من مستخدميها من أن هواتفهم لا تستقبل إشارات الشبكات.

المصدر: فيستي