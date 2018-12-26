 
مباشر

"iOS" الجديد يتسبب بمشاكل جديّة للمستخدمين!

العالم الرقمي

pexels.com/ Pixabay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8qn

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون من أن تحديث نظام "iOS" تسبب بمشاكل كبيرة في عمل أجهزتهم.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن هواتفهم الذكية توقفت عن استقبال إشارات الشبكات الخلوية بعد أن قاموا بتحميل نسخة "iOS 12.1.2" الأخيرة، وأن هذه المشاكل بدأت بالظهور بعد تحميل النسخة المحدثة مباشرة.

كما أكد البعض الآخر أن هواتف آيفون خاصتهم لم تعد تستقبل إشارات شبكات الـ "Wi-Fi" بعد تحميل النسخة الأخيرة من "iOS"، كما أن هذه النسخة لم تفعل منافذ "eSIM" للاتصال كما ادعت آبل.

إقرأ المزيد
هواتف آيفون الحديثة تعاني من مشاكل جدّية في أمريكا!

وكانت آبل قد طرحت نسخة "iOS 12.1.2" المعدلة خصيصا منذ فترة، مؤكدة "أنها ستساعد في تحسين عمل هواتف آيفون الجديدة مع الشبكات الخلوية عبر تقنية eSIM"، وذلك بعد أن اشتكى الكثير من مستخدميها من أن هواتفهم لا تستقبل إشارات الشبكات.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد أبرز ما قاله مبارك في شهادته عن حماس وحزب الله والإخوان