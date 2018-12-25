"VK" الروسي يباشر باختبار تطبيق جديد للتواصل

أعلن موقع "VK" الروسي الشهير للتواصل الاجتماعي عن بدء اختبار النسخ التجريبية من تطبيق "VK Me" للمراسلة الفورية.

وطرحت هذه النسخ حاليا للمستخدمين في كازاخستان، ويمكن لأصحاب الهواتف الذكية تحميلها من متجري "Google Play " و"iTunes" الإلكترونيين، ومن المنتظر أن تتوفر للمستخدمين في روسيا وباقي البلدان أوائل العام المقبل.

ويوفر "VK Me" للمستخدم إمكانية إرسال رسائل نصية وصوتية للأصدقاء المشتركين في شبكة "VK" للتواصل الاجتماعي. كما يمكنه الاتصال بهم عبر الفيديو، فضلا عن إمكانية استحداث مجموعات تواصل تضم عددا من جهات الاتصال كما في تطبيق "واتس آب" أو "فيسبوك مسنجر".

ويمكن استعمال التطبيق الجديد أيضا لإرسال ملفات الصوت والفيديو أو الملفات النصية، أو البحث عن أماكن الترفيه والمطاعم القريبة من موقع المستخدم.

المصدر: فيستي