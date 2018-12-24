"آبل" تطلق حواسب لوحية بأسعار منافسة

ذكرت مصادر مقربة من "آبل" أن الشركة عازمة على طرح جيل جديد من حواسب "iPad" اللوحية.

ووفقا للتسريبات، فإن "آبل" بدأت بإنتاج حواسب آيباد بتصميم جديد وشاشات بمقاس 10 بوصات، استعدادا لإطلاقها في النصف الثاني من العام المقبل، وستأتي تلك الأجهزة بملحقات ذكية، كقلم "Apple Pencil" للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح يمكن ربطها عبر وصلات مغناطيسية.

youtube/Simple Alpaca

كما تعمل آبل حاليا على تصنيع الجيل الخامس من حواسب "iPad mini" اللوحية، والتي من المفترض أن يتغير مظهرها كليا أيضا، وتأتي بشاشات أكثر دقة، ومعالج جديد من أحدث معالجات آبل.

ومن المفترض أن يطرح "iPad mini" الجديد مطلع العام المقبل، ويأتي بمنفذ لبطاقات الاتصال، وبسعر 300 دولار تقريبا.

المصدر: فيستي