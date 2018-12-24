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"Honor 8C" هاتف مميز بسعر رخيص

العالم الرقمي

youtube/ MobileReviewcom
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استعرضت شركة "هواوي" هاتف "Honor 8C" الجديد بمواصفات منافسة وسعر 200 دولار تقريبا.

ومن أبرز مواصفات الجهاز:

- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 632".

- معالج رسوميات "Hexagon 546".

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

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- مساحة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية microSD/HC/XC 256 غيغابايت.

- شاشة بمقاس 6.26 بوصة، بدقة عرض (1520/720) بيكسل.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- منفذان لبطاقات الاتصال "nanoSIM".

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- بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

- الأبعاد: 158.72х75.94х7.98 ملم.

- الوزن: 167 غراما.

المصدر: فيستي

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