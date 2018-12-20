يوتيوب "يطرد" ملايين المستخدمين

ذكرت شركة "Kedoo" أن موقع يوتيوب قام بحذف ملايين المشتركين غير النشطين من نحو 1000 قناة تابعة له.

وأفادت للشركة بأن 500 قناة شهيرة تحوي كل منها أكثر من مليون مستخدم، فقدت مؤخرا ما يقارب 10.84 مليون من مشتركيها، ومن أبرز هذه القنوات جاءت قناة "iGyaan" الهندية.

كما فقدت 500 قناة أخرى تحوي أقل من مليون مشترك نحو 8 ملايين متابع لها، من بينها قنوات لمدونين من الهند وتركيا وآسيا.

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كما لم تسلم القنوات الروسية من "حملة التنظيف" المذكورة، حيث فقدت 27 قناة نحو 300 ألف مشترك اعتبرتهم يوتيوب قليلي التفاعل على الموقع.

وأتت هذه الخطوة من قبل القائمين على الموقع في إطار خطة بدأوها منذ مدة لتحسين تفاعل المستخدمين وأصحاب القنوات، وشملت أيضا إضافة عدد من الميزات الجديدة له كميزة "stories"، وميزات تسمح للمستخدمين بالترويج للبضائع المختلفة.

المصدر: فيستي