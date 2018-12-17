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أبرز مواصفات "Note-8" الجديد من "Mizu"

العالم الرقمي

أبرز مواصفات
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أطلقت شركة "Mizu" مؤخرا هاتف "Note-8" بمواصفات تجعل منه منافسا قويا في السوق الآسيوية.

ومن أبرز مواصفات هذا الجهاز:

- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 632"، بتردد 1.8 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "Adreno 506".

- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت (LPDDR4X).

- ذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC/XC".

- شاشة بمقاس 6 بوصة وأبعاد "18:9" ودقة عرض (2160/1080) بيكسل.

youtube/Tech4 Girls

- كاميرا أساسية بدقة (12+5) ميغابيكسل .

- منفذان لبطاقات الاتصال "nanoSIM" و"nanoSIM/microSD".

vesti.ru

- ماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

- بطارية بسعة 3600 ميللي أمبير.

- الأبعاد: "153/75/7.9" ملم.

- الوزن: 168 غراما.

المصدر: فيستي

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