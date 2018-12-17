أبرز مواصفات "Note-8" الجديد من "Mizu"
أطلقت شركة "Mizu" مؤخرا هاتف "Note-8" بمواصفات تجعل منه منافسا قويا في السوق الآسيوية.
ومن أبرز مواصفات هذا الجهاز:
- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 632"، بتردد 1.8 غيغاهيرتز.
- معالج رسوميات "Adreno 506".
- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت (LPDDR4X).
- ذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC/XC".
- شاشة بمقاس 6 بوصة وأبعاد "18:9" ودقة عرض (2160/1080) بيكسل.
- كاميرا أساسية بدقة (12+5) ميغابيكسل .
- منفذان لبطاقات الاتصال "nanoSIM" و"nanoSIM/microSD".
- ماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.
- بطارية بسعة 3600 ميللي أمبير.
- الأبعاد: "153/75/7.9" ملم.
- الوزن: 168 غراما.
المصدر: فيستي