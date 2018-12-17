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الهواتف التقليدية تختفي من روسيا

العالم الرقمي

الهواتف التقليدية تختفي من روسيا
pexels.com/ Tookapic
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أكد محللون في شركة "Cisco" أن الهواتف الخلوية التقليدية المزودة بأزرار، قد تختفي بشكل شبه كلي في الأعوام الثمانية المقبلة من روسيا.

وأوضح المحللون أن الإحصائيات التي استندت إلى بيانات حصلوا عليها من تجار الهواتف في روسيا، بينت أن أعداد مستخدمي الهواتف الخلوية التقليدية في البلاد ينخفض بشكل كبير، وستتراجع نسبتهم من 10% عام 2017، لتصبح نحو 0.4% فقط عام 2020.

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كما أشاروا إلى أن أعداد مستخدمي الإنترنت عام 2022 سترتفع ليصبحوا 69% من سكان روسيا، لذا، ستعتمد هذه الشريحة من الناس على الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والكمبيوترات فقط، وستستغني عن الهواتف التقليدية بشكل شبه كلي.

وتأتي تلك الإحصائيات في الوقت الذي تعتقد فيه العديد من الهيئات المعنية بالصحة النفسية، أن إدمان الهواتف بات يشكل خطرا حقيقيا على صحة البشر، لذا تسعى هذه الهيئات لإقامة حملات توعية مستمرة لمحاربة هذه الظاهرة.

المصدر: فيستي

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