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"آسوس" تودع أهم موظفيها

العالم الرقمي

youtube/ASUS
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أعلنت شركة آسوس التايوانية أن مديرها، جيري شين، قدم استقالته من منصبه في الشركة.

وجاءت استقالة شين في إطار خطة بدأتها "آسوس" منذ فترة، تهدف إلى تغيير جميع الكوادر الأساسية فيها، وتغيير استراتيجيتها في تصنيع الإلكترونيات، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير الهواتف الذكية.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن شين سينتقل إلى إدارة شركة "iFast" الناشئة المتخصصة بتطوير تقنيات الذكاء الصناعي، والتي تملك "آسوس" 30% من أسهمها.

وعمل جيري شين في "آسوس" 11 عاما، طورت الشركة خلالها العديد من التقنيات والأجهزة الإلكترونية، أهمها: "Phonet PadPhone" وحواسب  "Transformer" من الجيل الأول والثاني، وحواسب "ZenBook ultrabook"، وهواتف "Zenfone" الشهيرة.

وبعد مغادرته الشركة، في الأول من يناير 2019، من المفترض أن يتقاسم مسؤولياته، سي شو، الذي يقود قسم تطوير الحواسب في الشركة حاليا، وسمسون هو، رئيس خدمة العملاء.

المصدر: لايف. رو

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