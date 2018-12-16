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"إل جي" تطلق أخفّ حاسب بشاشة 17 بوصة

العالم الرقمي

youtube/Science and more
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أعلنت شركة "إل جي" أنها ستطرح حاسبا شخصيا هجينا سيكون الأخف وزنا بين الحواسب المزودة بشاشات 17 بوصة.

وسيأتي هذا الحاسب بهيكل من الألومينيوم المتين والرقيق بوزن 1.34 كلغ فقط، وشاشة بمقاس 17 بوصة بأبعاد "16:10" ودقة عرض عالية "2560/1600"، يمكن فكها عن الهيكل الأساسي لتعمل كحاسب لوحي مستقل، أو طيها بزاوية 360 درجة.

youtube/Science and more

كما سيزود الجهاز بمعالج "Intel Core" من الجيل الثامن، وذاكرة وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي "SSD" بمساحة 256 و512 غيغابايت، بالإضافة إلى قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة التي تعمل باللمس.

youtube/Science and more

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز مطلع العام المقبل بسعر 1700 دولار تقريبا. كما ستظهر نسخة صغيرة منه بشاشة 14 بوصة، بسعر يقارب 1400 دولار.

المصدر: فيستي

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