مشاركة بيانات المستخدمين الخاصة بواسطة التطبيقات المجانية "خارج السيطرة"

حذر باحثون من أن جمع البيانات وتقاسمها عبر تطبيقات الهاتف المحمول أصبحا "خارج نطاق السيطرة".

ووجد الباحثون أن 90% تقريبا من التطبيقات المجانية عبر متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني، شاركت البيانات مع شركة غوغل ألفابيت الأم.

وأشار الباحثون إلى أن 40% من تلك التطبيقات يمكن أن تنقل معلومات حول المستخدمين إلى الشركات التي تملكها فيسبوك.

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ونظر الباحثون في جامعة أكسفورد إلى ما يقارب مليون تطبيق في المملكة المتحدة ومتجر غوغل بلاي الأمريكي.

ووجدوا أن معظمها يتضمن "تتبع طرف ثالث"، خاصة منها تطبيقات الأخبار وتلك الموجهة إلى الأطفال.

ويمكن للتطبيقات التي تم تنزيلها على الهواتف الذكية أن تستخدم من قبل جهات خارجية لجمع البيانات بما في ذلك العمر والجنس وتفاصيل الموقع، ومعلومات حول التطبيقات الأخرى على هاتف المستخدم.

ويمكن استخدام هذه البيانات للإعلانات المستهدفة أو بعث رسائل تستهدف الحملات السياسية وغيرها.

وقال روبن بينز، الذي قاد مشروع البحث، إنه نظرا لأن معظم التطبيقات أصبحت مجانية الآن، فإنها تجني المال من الإعلان، ولذلك أصبح تبادل البيانات "خارجا عن نطاق السيطرة" و"خلق نوعا من الصناعة الفوضوية".

المصدر: ديلي ميل