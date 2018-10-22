يبدو أن غوغل على وشك إطلاق مشروع "X" السري الذي يستخدم الطائرات الورقية الشبيهة بالطائرات العملاقة لتوليد الكهرباء المتجددة.

وتعمل شركة "Makani Power" على تطوير توربينات هوائية محمولة جوا بدعم من منشأة البحث والتطوير الخاصة بشركة الإنترنت العملاقة "غوغل".

In December 2016, #Makani successfully tested the world’s first commercial-scale energy kite #moonshotpic.twitter.com/CIVGIlK2Rb — The Team at X (@Theteamatx) May 16, 2017

Google's wind energy moonshot Makani will "likely be 'graduating' from X soon". It's a big kite that loops the loop to generate power. It was developed under Larry Page's pet project, X, which focuses on the company's "other bets" that are funded by Google's advertising rev. pic.twitter.com/TePe2YLF9I — Margi Murphy (@MargiMurphy) October 18, 2018

وإذا نجحت الخطة، فسوف تلغى الحاجة إلى مواد البناء المكلفة والعمالة اللازمة لتوربينات الرياح الأرضية، ولكن بعد أكثر من 10 سنوات من التطوير، لم يتم بعد استخدام الطائرات الورقية عقب الاختبار.

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ومع ذلك، فقد دفعت قائمة الوظائف الجديدة إلى ظهور تكهنات بأن المشروع قد يكون على وشك الدخول في مرحلة جديدة، بعد أن نشرت غوغل على حسابها عبر "لينكد إن"، في 19 أكتوبر الجاري، إعلان وظيفة جديدة، وهي البحث عن قائد للموارد البشرية في مشروع "Makani X"، موضحة بذلك انتقال الشركة لمرحلة جديدة أكثر تقدما.

وقد بدأ المشروع في عام 2008، باستخدام طائرة ورقية النسيج قادرة على توليد حوالي 2 كيلواط من الطاقة. وبحلول عام 2010، تم بناء طائرات ورقية منتجة للطاقة بأجنحة صلبة يمكن أن تنتج طاقة أكبر.

وأطلقت أحدث نسخة من طائرة "ماكاني" الورقية في رحلات تجريبية، في ديسمبر 2016، حيث تمكنت من إنتاج طاقة تقدر بـ600 كيلواط، ما يكفي من الكهرباء لتشغيل حوالي 300 منزل.

المصدر: إنديبندنت