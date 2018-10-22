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غوغل على وشك إطلاق مشروع "X" السري

العلوم والتكنولوجيا

غوغل على وشك إطلاق مشروع
x.company/makani/
غوغل على وشك إطلاق مشروعها السري
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يبدو أن غوغل على وشك إطلاق مشروع "X" السري الذي يستخدم الطائرات الورقية الشبيهة بالطائرات العملاقة لتوليد الكهرباء المتجددة.

وتعمل شركة "Makani Power" على تطوير توربينات هوائية محمولة جوا بدعم من منشأة البحث والتطوير الخاصة بشركة الإنترنت العملاقة "غوغل".

وإذا نجحت الخطة، فسوف تلغى الحاجة إلى مواد البناء المكلفة والعمالة اللازمة لتوربينات الرياح الأرضية، ولكن بعد أكثر من 10 سنوات من التطوير، لم يتم بعد استخدام الطائرات الورقية عقب الاختبار.

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ومع ذلك، فقد دفعت قائمة الوظائف الجديدة إلى ظهور تكهنات بأن المشروع قد يكون على وشك الدخول في مرحلة جديدة، بعد أن نشرت غوغل على حسابها عبر "لينكد إن"، في 19 أكتوبر الجاري، إعلان وظيفة جديدة، وهي البحث عن قائد للموارد البشرية في مشروع "Makani X"، موضحة بذلك انتقال الشركة لمرحلة جديدة أكثر تقدما.

وقد بدأ المشروع في عام 2008، باستخدام طائرة ورقية النسيج قادرة على توليد حوالي 2 كيلواط من الطاقة. وبحلول عام 2010، تم بناء طائرات ورقية منتجة للطاقة بأجنحة صلبة يمكن أن تنتج طاقة أكبر.

وأطلقت أحدث نسخة من طائرة "ماكاني" الورقية في رحلات تجريبية، في ديسمبر 2016، حيث تمكنت من إنتاج طاقة تقدر بـ600 كيلواط، ما يكفي من الكهرباء لتشغيل حوالي 300 منزل.

المصدر: إنديبندنت

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