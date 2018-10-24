"الكاميرا الطائرة" تظهر في متاجر آبل

بدأت شركة آبل مؤخرا بطرح درون "Skydio R1" المخصص للتصوير في بعض متاجرها.

ويتميز هذا الدرون عن باقي الدرونات الصغيرة بقدرته على الطيران بشكل مستقل، فهو قادر على البقاء في الجو أو التحليق بعدة اتجاهات معتمدا على الذكاء الاصطناعي.

والفريد في "Skydio R1" هو أنه أول درون يمكن التحكم به عبر ساعة آبل الذكية، فمن شاشة الساعة مباشرة يمكن توجيهه، أو إعطاؤه الأوامر ليطير متتبعا صاحب الساعة، أو القيام بمهمات أخرى.

وزود هذا الدرون بكاميرات أمامية وخلفية، وحتى كاميرات جانبية، ليستطيع التقاط الصور والفيدوهات من جميع الوضعيات، وتسجيلها أو بثها إلى الساعة أو الأجهزة الذكية مباشرة.

المصدر: فيستي