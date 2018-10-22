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أحدث التسريبات عن هاتف سامسونغ المنتظر

العالم الرقمي

أحدث التسريبات عن هاتف سامسونغ المنتظر
youtube/ Miror pro
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سرّب المدون الشهير، بين غيسكين، صورا ومعلومات أكد أنها لهاتف "+Galaxy S10" المنتظر طرحه العام المقبل.

وتبعا لغيسكين فإن الهاتف سيأتي بشاشة كبيرة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، حيث ستدمج الكاميرا الأمامية، وماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة مباشرة.

أما التصميم العام للجهاز، فسيكون مشابها لتصميم "Galaxy s9" مع زر فتح وإقفال الشاشة على الجانب الأيمن، و3 كاميرات أساسية على الواجهة الخلفية.

youtube/ Miror pro

كما من المفترض أن يزود الهاتف بزر مخصص لاستعمال المساعد الصوتي "Bixby" المخصص لأجهزة سامسونغ الذكية.

المصدر: لايف.رو

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