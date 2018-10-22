أحدث التسريبات عن هاتف سامسونغ المنتظر

سرّب المدون الشهير، بين غيسكين، صورا ومعلومات أكد أنها لهاتف "+Galaxy S10" المنتظر طرحه العام المقبل.

وتبعا لغيسكين فإن الهاتف سيأتي بشاشة كبيرة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، حيث ستدمج الكاميرا الأمامية، وماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة مباشرة.

This is the best version of Galaxy S10+ that Samsung can release.



- No notch, no bezels: speaker, cameras and sensors under display

- Triple-Lens Camera (wide, standard, and telephoto)

- Fingerprint scanner under display

- 7nm chip pic.twitter.com/d7bPrhhAIJ — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 19 октября 2018 г.

أما التصميم العام للجهاز، فسيكون مشابها لتصميم "Galaxy s9" مع زر فتح وإقفال الشاشة على الجانب الأيمن، و3 كاميرات أساسية على الواجهة الخلفية.

youtube/ Miror pro

كما من المفترض أن يزود الهاتف بزر مخصص لاستعمال المساعد الصوتي "Bixby" المخصص لأجهزة سامسونغ الذكية.

المصدر: لايف.رو