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مؤسس "تلغرام" يهاجم "فيسبوك" و"واتس آب"!

العالم الرقمي

مؤسس
youtube/Mike Piligrim
مؤسس تلغرام بافل دوروف
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وجه مؤسس تطبيق تلغرام الشهير للمراسلة، بافل دوروف، انتقادات لاذعة لشركة فيسبوك وتطبيق واتس آب الذي تملكه.

وعبر دوروف عن عدم ارتياحه لسياسة فيسبوك وواتس آب عندما وصف الوضع العام "بغير المقبول، عندما يبيع أصحاب المشاريع الصغيرة (في تلميح لواتس آب) إلى الشركات الكبيرة (أي فيسبوك)، وتبدأ الأخيرة بجني الأموال غير مكترثة بمصالح المستخدمين، ولا بأمن معلوماتهم وبياناتهم".

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وأضاف قائلا: "عندما يبيع أصحاب المشاريع الناشئة مشاريعهم للشركات الكبرى يجنون بعض الأموال، لكنهم يخسرون مقابل ذلك أشياء أكثر قيمة، كالقدرة على تحسين حياة مئات ملايين الناس الذين يستخدمون تطبيقاتهم".

وأشار دوروف إلى مغادرة رجل الأعمال، والرائد في شؤون التقنية، جان كوم، منصبه سابقا كرئيس لواتس آب في فيسبوك، بعد أن اصطدم الرجل مع فيسبوك مرات عدة بشأن إدارة واتس آب، واعترض على بعض سياساتها فيما يخص حقوق مستخدمي هذا التطبيق.

كما تطرق مؤسس تلغرام إلى المشكلة التي واجهت واتس آب مؤخرا، والثغرة البرمجية التي سمحت لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى بيانات مستخدميه.

المصدر: فيستي

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