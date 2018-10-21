"هواوي" تصمم نظام تشغيل خاص بساعاتها الرقمية

قررت العملاقة الصينية، هواوي، عدم استخدام نظام تشغيل أندرويد الخاص بالساعات في آخر نموذج من ساعاتها الرقمية، بل استبداله بنظام تشغيل صممته بنفسها، أطلقت عليه اسم "Lite OS".

وأشارت هواوي إلى أن القرار الأخير اتخذ بهدف إطالة عمر البطارية، الخاصية التي لا يمكن تحقيقها باستخدام نظام تشغيل أندرويد (غوغل) في الوقت الراهن.

واعتمدت هواوي على نظام أندرويد في آخر جيلين من ساعاتها الذكية، بينما استخدمت "Lite OS" جزئيا في هواتفها وساعاتها السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالرياضة وحساب المسافات المقطوعة.

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وفي تعليقها على الخبر، صرحت هواوي بشكل علني، بأنها تسعى للتنافس بشكل خاص مع شركتي "Garmins" و"Fitbit"، فيما يتعلق بالخاصيات التقنية لساعاتهما الذكية.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة الصينية مؤخرا عن تقنيتين جديدتين خلال إطلاق أحدث هواتفها "Mate 20 Pro"، الأولى تكمن في إمكانية شحن البطارية لاسلكيا دون استخدام سلك كهربائي.

أما التقنية الثانية، فتكمن في إمكانية تزويد "Mate 20 Pro" لهاتف مجاور بالطاقة، لاسلكيا.

المصدر: BBC News