آبل تبتكر حلا لمنع تحطم أجهزتها رغم سقوطها!

حصلت شركة آبل على براءة اختراع "أداة مغناطيسية ديناميكية" يمكن أن تحمي هواتف آيفون وآيباد من مشاكل الكسر الناجمة عن السقوط المفاجئ.

وقدمت براءة الاختراع في مارس 2015، ولكن الإعلان عنها لم يتم حتى يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري.

وتصف شركة آبل الأداة المطورة بأنها عالية التقنية، وتستخدم الكهرومغناطيسية لتوصيل الأجهزة والملحقات ببعضها البعض. وستتم إضافة المغناطيس الكهربائي إلى الجهاز، إلى جانب قطع مغناطيس تقليدية لتوفير وصلة مغناطيسية أقوى.

وتقول آبل في وثيقة براءة الاختراع: "للأسف، فإن الحقول التي ينتجها مغناطيس دائم ليست مثالية دائما، ولا يمكن تكييفها لتناسب كل حالة معينة. وعلاوة على ذلك، يمكن ألا يكون الاقتران المغناطيسي الذي تم إنشاؤه بواسطة مغناطيس دائم، قويا بما يكفي لتحمل بعض بيئات العمل الصعبة، التي تتخطى فيها قوى الذروة المطبقة، قوى الاقتران المغناطيسي التي يوفرها الجذب المغناطيسي".

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وتعتقد شركة آبل أن المغناطيس الكهربائي سيكون مفيدا بشكل خاص لمنع تحطم الأجهزة عند الارتطام بالأرض.

وتصف براءة الاختراع كيف سيتم تشغيل المغناطيس الكهربائي بواسطة مستشعر المجال المغناطيسي. وفي حال تم الكشف عن سقوط الجهاز، يتم إلغاء تنشيط عدد قليل من المغانط الكهربائية، ما يؤدي إلى إبعاد الجهاز عن الجانب المتوقع تحطمه على الأرضية.

وبمجرد أن تؤثر زاوية الحماية على سطح صلب، تشكل المساحة الفاصلة بين الغلاف الواقي والجهاز، منطقة تقلل من معدل نقل القوة للتأثير على الجهاز، ما يقلل من احتمال حدوث ضرر، وفقا لبراءة الاختراع.

وتقول آبل إن الأداة المطورة ستُستخدم في المقام الأول لحماية أجهزة آيباد، ولكن من المحتمل أن يتم استخدامها لحماية هواتف آيفون أيضا. ومن غير الواضح متى ستقوم الشركة بإطلاق الأداة، في حين أن العديد من براءات اختراعها لم يُطلق لها العنان.

المصدر: ديلي ميل