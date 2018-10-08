اكتشاف مشكلة برمجية خطيرة في أنظمة آبل!
أعلن خبير البرمجة وأمن المعلومات، توماس ريد، عن وجود مشكلة برمجية خطيرة في أنظمة "macOS" المخصصة لحواسب آبل.
وأوضح الخبير أن أنظمة "macOS" غالبا ما تقوم بفحص التطبيقات الجديدة عندما يقوم المستخدم بتحميلها، لكنها نادرا ما تقوم بفحص التطبيقات المحملة سابقا، أو تلك التي كانت محملة مع نظام التشغيل.
Researchers @Malwarebytes found a flaw in how #macOS handles code signatures that can compromise multiple applications on #Apple computers.— Threatpost (@threatpost) 7 октября 2018 г.
The issue is largely unknown to most #Mac users - and even most Mac administrators, said @thomasareed at #VB2018.https://t.co/s1VJx2CC5Lpic.twitter.com/pRrDobehD1
وهذا الأمر وفقا للخبير يمكن استغلاله من قبل قراصنة الإنترنت للوصول إلى شيفرات البرامج الأساسية في أنظمة "macOS"، وإرسال الفيروسات للتجسس عليها دون أن يتم اكتشاف عمليات الاختراق من قبل آبل، ما سيؤدي إلى عواقب خطيرة على المستخدمين والحواسب العاملة بهذه الأنظمة.
المصدر: لايف. رو