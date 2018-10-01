بعد أيام على إطلاقه.. الهاكرز يخترقون آيفون الجديد!

ذكر الخبير في أمن المعلومات بموقع Alibaba، مين جينغ، أن الهاكرز استطاعوا اختراق هاتف "آيفون- XS" الجديد بعد أيام من إطلاقه.

وأوضح جينغ أن مخترقين تابعين لمجموعة قراصنة إنترنت تدعى "Pangu"، تمكنوا من فك تشفير نظام "iOS 12" في أحد أجهزة "آيفون- XS"، علما بأن آبل أطلقت الهاتف والنظام رسميا قبل أيام فقط. وكدليل على الاختراق قاموا بنشر صور لبعض مراحل عمليتهم على الإنترنت.

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ولم يستبعد الخبير أن يقوم الهاكرز في "Pangu" باختراق هاتف "آيفون- XS Max" الذي يعتبر نسخة مكبرة عن "XS"، إذ يعمل الجهازان بنفس نظام التشغيل، وبنفس المعالج "A12 Bionic"، ولديهما الكثير من التقنيات المشتركة.

وكانت آبل قد كشفت هواتفها "آيفون- XS" و"XS Max" و"XR" الجديدة خلال مؤتمرها الأخير الذي عقد، في 12 سبتمبر الفائت، وكشفت معها عن نظام "iOS 12" الذي زودته بالعديد من البرمجيات التي أضافت ميزات جديدة على هواتف آيفون.

المصدر: لايف. رو