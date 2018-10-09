تعرف على هاتف "7.1" الأحدث من نوكيا

استعرضت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا هاتف "Nokia 7.1" بمواصفات مميزة وسعر منافس.

وزود هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5.85 بوصة، ودقة عرض (FullHD+،(1080*2280، وأبعاد 19:9، شبيهة بشاشات هواتف آيفون الأخيرة.

ولضمان أداء جيد، زود هذا الهاتف بمعالج "Qualcomm Snapdragon 636"، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3060 ميللي أمبير، ونظام تشغيل أندرويد قابل للتحديث حتى آخر نسخة.

GADGET X

كما يتميز الهاتف بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+5 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فنحو 345 دولارا فقط.

المصدر: فيستي