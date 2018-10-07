أبرز مواصفات هاتف "Nova 3" الجديد
استعرضت شركة "Huawei" الصينية هاتف "Nova 3" بمواصفات تجعل منه منافسا قويا في الأسواق.
ومن أهم مواصفات الهاتف الجديد:
- المعالج: ثماني النوى من نوع "Kirin 970".
- معالج رسوميات: "ARM Mali-G72 MP12".
- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية حتى 256 غيغابايت.
- شاشة بمقاس 6.3، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 24 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدثة 24 ميغابيكسل.
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".
- أنظمة تحديد المواقع "GPS" و"غلوناس".
- بطارية بسعة 3750 ميللي أمبير، بميزة الشحن السريع.
- الأبعاد: (157-73.7-7.3) ملم.
- الوزن:166 غراما.