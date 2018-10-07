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أبرز مواصفات هاتف "Nova 3" الجديد

العالم الرقمي

أبرز مواصفات هاتف
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استعرضت شركة "Huawei" الصينية هاتف "Nova 3" بمواصفات تجعل منه منافسا قويا في الأسواق.

ومن أهم مواصفات الهاتف الجديد:

- المعالج: ثماني النوى من نوع "Kirin 970".

- معالج رسوميات: "ARM Mali-G72 MP12".

- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية حتى 256 غيغابايت.

- شاشة بمقاس 6.3، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 24 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدثة 24 ميغابيكسل.

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- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".

- أنظمة تحديد المواقع "GPS" و"غلوناس".

- بطارية بسعة 3750 ميللي أمبير، بميزة الشحن السريع.

- الأبعاد: (157-73.7-7.3) ملم.

- الوزن:166 غراما.

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