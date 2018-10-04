 
مباشر

غرامة هائلة بانتظار فيسبوك بسبب الفضيحة الأخيرة!

العالم الرقمي

غرامة هائلة بانتظار فيسبوك بسبب الفضيحة الأخيرة!
pexels.com/ Pixabay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvmy

أكدت مصادر مطلعة أن شركة فيسبوك قد تتعرض لغرامة قدرها 1.62 مليار دولار، بسبب الفضيحة الأخيرة التي تتعلق باختراق بيانات 50 مليون حساب على موقعها للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي، وبالأخص المختصين بحماية حقوق المستهلك، مهتمون بمعرفة التفاصيل حول حادثة الاختراق الأخيرة لحسابات 50 مليون مستخدم على فيسبوك، والأسباب التي أدت لهذا الاختراق.

إقرأ المزيد
فيسبوك يقر بخرق أمني أضر بيانات 50 مليون مستخدم

وفي حال تبين أن الاختراق جاء بسبب ضعف حماية الموقع، أو انتهاك فيسبوك لقوانين حماية المستهلك في أوروبا، فمن المنتظر أن يرفع المسؤولون عن حماية حقوق المستخدم في أوروبا دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، ومطالبتها بدفع غرامة هائلة، وتعويض المستخدمين.

يذكر أن فيسبوك اعترفت منذ أيام باختراق ملايين الحسابات على موقعها، وأكدت أنها عالجت الثغرة البرمجية التي تسببت بالاختراق، وعملت على إعادة ضبط رموز الوصول إلى 50 مليون من الحسابات.

المصدر: لايف.رو+وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إيجاز صحفي لوزارة الدفاع الروسية