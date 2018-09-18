غوغل ترتكب خطأ يغضب مستخدمي أندرويد

فوجئ بعض مستخدمي الإصدار الحديث من نظام التشغيل أندرويد "Android 9 Pie"، الأسبوع الماضي بأن ميزة "Battery Saver" للهاتف قد تم تشغيلها بشكل تلقائي.

وما يجعل الوضع أكثر غرابة، أن المستخدمين قد أفادوا بأن الميزة قد تم تشغيلها عندما كانت الأجهزة مشحونة بالكامل تقريبا، بدلا من تفعيلها عندما تكون البطارية منخفضة.

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وكان يعتقد في البداية أن المشكلة متعلقة بخطأ ما، ولكن غوغل كشفت عن أنها وراء تشغيل الإعداد عن بعد، ومن دون موافقة المستخدمين.

وأوضحت الشركة في منشور على موقع "Reddit" أنها كانت تجري اختبارا داخليا تم طرحه "عن طريق الخطأ" لجميع المستخدمين.

وقالت غوغل: "لقد كانت هذه تجربة لاختبار ميزات توفير البطارية وقد تم طرحها بطريق الخطأ على عدد أكبر من المستخدمين مما كان مقصودا".

وأضافت الشركة: "لقد قمنا الآن بإعادة الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، يرجى التحقق من ذلك، معذرة عن هذا الالتباس".

ويعمل وضع البطارية "Battery Mode" على تبديل إعدادات معينة على الهواتف الذكية للحفاظ على طاقة البطارية. وفي بعض الحالات، يؤخر الإشعارات الواردة ويعطل عمل نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" للهاتف عند إيقاف تشغيل الشاشة.

ويمكن للمستخدم تغيير الإعدادات وتشغيل ميزة "Battery Saver" بشكل يدوي عندما تصل طاقة البطارية إلى نسبة مئوية منخفضة، لكن الخطأ التجريبي الذي قامت به غوغل سمح لها بالقيام بذلك دون علم من مالكي الهواتف، الذين كان أغلبهم من مستخدمي هواتف بيكسل وهواتف "Essential" و"One Plus6"، بالإضافة إلى أجهزة نوكيا.

وقد أثارت هذه المشكلة غضب عدد من مستخدمي أندرويد الذي يرون أنه لا يجب أن تكون الشركة قادرة على تغيير الإعدادات عن بعد على أجهزة المستخدمين.

والجدير بالذكر أن غوغل وآبل تمتلكان ميزة تسمى "kill switches" والتي تسمح لهما بإجراء تغييرات على برامج هواتفهما الذكية في حالة الطوارئ، ولكن في هذه الحالة، كان الاختبار الذي أجرته غوغل خاطئا.

المصدر: ديلي ميل