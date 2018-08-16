تطبيق أندرويد يطيل عمر بطارية هاتفك!

ابتكر باحثو جامعة Waterloo الكندية تطبيقا جديدا اسمه "MultiDroid" بإمكانه إطالة عمر بطارية الهاتف الذكي، الذي يعمل بنظام أندرويد، لمدة تصل إلى ساعة تقريبا.

ويعمل التطبيق المطور على الحد من استهلاك الطاقة في هواتف أندرويد، دون التأثير على الأداء العام للهاتف، حيث يعمل على تخفيف سطوع "التطبيقات غير المفعلة"، ما يحد من كمية الطاقة التي تستهلكها الأجهزة.

وقال كشيراساغار نايك، المعد المشارك في الدراسة: "ما يحدث الآن، هو قيامك بشحن الهاتف ليلا، وعندما تغادر المنزل في اليوم التالي، تكون البطارية مشحونة بنسبة 100%، ولكن هناك الكثير من الأمور التي تستنزف عمر البطارية دون استخدام الهاتف".

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وأضاف موضحا أنه "بحلول منتصف النهار، يصل شحن البطارية إلى 30%، لذا تحتاج إلى شحنها عدة مرات في اليوم الواحد".

ويمكن أن تؤدي ميزات محددة في أنظمة أندرويد إلى استهلاك أعلى من متوسط طاقة البطارية، مثل تلك الموجودة في "أندرويد 7 Nougat".

وقال نايك: "لقد قمنا بتطوير تطبيق يمكن للمستخدمين تحميله على أجهزتهم، واستخدامه لتقليل سطوع التطبيقات غير المستخدمة. فعندما يتم استخدام تطبيق محدد، ينخفض سطوع تطبيق آخر، وبالتالي يتم الحد من استهلاك بطارية الهاتف".

واختبر الباحثون التطبيق الجديد على 200 مستخدم للهواتف الذكية، قاموا بتحميل البرنامج على هواتفهم، وفتح العديد من التطبيقات في وقت واحد.

وفي نهاية المطاف، وجدوا أن التطبيق حسّن عمر البطارية بنسبة 10 إلى 25%.

المصدر: ديلي ميل