Xiaomi تتألق بهاتفين جديدين

أعلنت شركة Xiaomi الصينية عن نيتها إطلاق هاتفين منافسين في الأسواق العالمية.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف الأول "Redmi Note 6" بهيكل معدني أنيق، وشاشة بمقاس 6.18 بوصة بدقة عرض "2246х1080" بيكسل، بالإضافة إلى معالج "snapdragon 845" وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل.

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أما الجهاز الآخر "Redmi 6 Plus"، فمن المنتظر أن يأتي بشاشة 5.99 بوصة، بدقة عرض "2160х1080" بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا.

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كما من المقرر أن يزود هذا الهاتف بمعالج "snapdragon 845"، وذاكرة وصول عشوائي "6/8" غيغابايت، وذاكرة داخلية (32/64/128)غيغابايت، وبطارية بسعة 4150 ميللي أمبير.

كما ستأتي كاميرته الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل، والأساسية ستكون مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل.

المصدر: لايف. رو