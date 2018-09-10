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Vivo تستعرض أحدث هواتفها

العالم الرقمي

Vivo تستعرض أحدث هواتفها
vesti.ru
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طرحت شركة Vivo الصينية صورا ومعلومات عن هاتف "V11" المتوقع أن يلقى رواجا كبيرا في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وجاء هذا الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة (6.41 بوصة)، بدقة عرضFull HD و(2340x1080) بيكسل، وأهم ما يميزها أنها تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية، وتتوسط قسمها العلوي الكاميرا الأمامية.

vesti.ru

ويضمن أداء الهاتف الممتاز معالج "Snapdragon 660"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، فضلا عن نظام تشغيل "Android 8.1".

ويتميز هذا الهاتف بقدرة عالية على التصوير بفضل كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل، وأساسية مزدوجة بدقة 12+5 ميغابيكسل.

المصدر: فيستي

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