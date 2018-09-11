تطبيقات تتجسس على هواتف آيفون

حذّر خبراء من شركة "GuardianApp" المتخصصة بأمن المعلومات من وجود تطبيقات تتجسس على بيانات هواتف آيفون الذكية.

وأوضح الخبراء أن تطبيقات "Code Scanner" و"Coupon Sherpa" و"Moco" و"Tapatalk" و"Photobucket" و"YouMail" و"Weather Live" و"SnipSnap Coupon" التي يستعملها الكثيرون من مستخدمي آيفون، تعمل على تسجيل بعض بيانات الهواتف كبيانات الـ GPS وشبكات الـ Wi-Fi التي يتصل بها الجهاز، والمواقع التي يتصفحها المستخدم وترسلها إلى جهات ومخدمات مشبوهة أحيانا.

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ويرى الخبراء أن هدف مطوري التطبيقات المذكورة من إرسال تلك البيانات هو بيعها لجهات ترغب بالاستفادة منها بهدف الربح المادي، وأكدوا أن تسريب تلك البيانات يعتبر خرقا خطيرا لخصوصية المستخدم، وخصوصا فيما يتعلق ببيانات الـ GPS التي تظهر تحركاته وأماكن تواجده.

المصدر: فيستي