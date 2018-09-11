الأكثر تحميلا.. آبل تزيل برنامجا من متجرها بعد فضيحة مدوية!

ذكر خبير أمن المعلومات، باتريك وارلد، أن برنامج "Adware Doctor" الأشهر لحماية أجهزة" MacOS" من الفيروسات يتجسس على حواسب المستخدمين.

وأوضح الخبير أن البرنامج المذكور يقوم دوريا بسرقة المعلومات التي تتعلق بالمواقع المتصفحة في أجهزة "Mac" عبر متصفحات (Chrome وSafari وFirefox)، ويرسلها إلى موقع "adscan.yelabapp.com" الذي يديره مبرمجون من الصين.

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وأشار الخبير إلى أن شركة آبل أبلغت عن الموضوع منذ بضعة أسابيع، إلا أنها لم تتخذ أية إجراءات إلى أن تم فضح القضية عبر وسائل الإعلام، وأثارت ضجة كبيرة، فاضطرت لحذفه من متجرها الإلكتروني.

ويعتبر برنامج "Adware Doctor" واحدا من أشهر برامج مكافحة الفيروسات بالنسبة لمستخدمي أجهزة "MacOS". ومؤخرا، صنف على أنه البرنامج الأكثر تحميلا عبر متجر "App Store" الإلكتروني.

المصدر: فيستي