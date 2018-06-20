الهاكرز يهاجمون الأقمار الاصطناعية!

حذر خبراء من شركة "Symantec" المتخصصة في أمن المعلومات من قراصنة للإنترنت، تمكنوا من شن هجمات إلكترونية على شركات أمريكية وآسيوية تتحكم بأنظمة الأقمار الاصطناعية.

ووفقا للخبراء في الشركة فإن "مصدر الهجمات التي استهدفت الشركات في أمريكا وجنوب شرق آسيا، كان أجهزة كمبيوتر موجودة في الصين، والهدف منها كان الوصول إلى البيانات والمعلومات التي تنقل عبر الأقمار الاصطناعية".

إقرأ المزيد

وحذر الخبراء من أن "وصول الهاكرز إلى أجهزة الكمبيوتر التي تتحكم بحركة الأقمار الاصطناعية قد يمكنهم من السيطرة عليها في الفضاء أو تغير مساراتها، ما قد يؤدي إلى عواقب كارثية".

كما أعلنت "Symantec" أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الداخلية في الولايات المتحدة بهذه الهجمات، وحذّرت عددا من الشركات المشغلة للأقمار الاصطناعية الموجودة في بعض البلدان الآسيوية، التي أوقفت بدورها تلك الهجمات وتخلصت من آثارها.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر