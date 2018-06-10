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خطر الهاكرز يصل إلى البحار!

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خطر الهاكرز يصل إلى البحار!
visualrian.ru/vladimer trefilov
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حذر الباحث كين مورنو من جامعة بليموث البريطانية من الأخطار التي تشكلها هجمات الهاكرز الإلكترونية على حركة السفن في البحار والمحيطات.

وأوضح الباحث أن "معظم القنوات اللاسلكية التي تربط الأقمار الاصطناعية بمنظومات الملاحة الموجودة في السفن والقوارب الحديثة ضعيفة الحماية، ففي حال اختراق الهاكرز لتلك القنوات أو وصولهم لمنظومات ECDIS التي تتحكم بحركة السفن عن بعد، فقد يتمكنون من تغيير وجهة تلك المركبات والتسبب بكوارث كبيرة".

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وتلك ليست المرة الأولى التي يحذر فيها مونرو من خطر الهاكرز على وسائط النقل، فمنذ مدة، قال إن "وصول المخترقين لشبكات الـ WIFI الموجودة في وسائط النقل العامة كقطارات المترو مثلا قد يمكنهم من اختراق الشبكات لإلكترونية التي تتحكم بتوجيهها".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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