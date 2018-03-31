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فيروس إلكتروني يعرقل إنتاج طائرات بوينغ

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فيروس إلكتروني يعرقل إنتاج طائرات بوينغ
Globallookpress
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تعرضت شركة بوينغ الأمريكية لهجمات سيبرانية استخدم فيها فيروس "WannaCry" الشهير.

ووفقا للمهندسين في الشركة فإن الهجمات تسببت بإيقاف أحد خطوط الإنتاج المخصصة لتصنيع قطع طائرات "Boein -777" في معمل بمدينة نورث تشارلستون الأمريكية.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المختصين تمكنوا من السيطرة على الهجمات وأوقفوا آثارها السلبية وأعادوا خط الإنتاج المذكور إلى الخدمة، لكن الخبراء لا يستبعدون أن تكون آثار الهجمات قد وصلت إلى الكمبيوترات الموجودة على متن الطائرات التي تجمع في مصنع نورث تشارلستون.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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