فيروس إلكتروني يعرقل إنتاج طائرات بوينغ

تعرضت شركة بوينغ الأمريكية لهجمات سيبرانية استخدم فيها فيروس "WannaCry" الشهير.

ووفقا للمهندسين في الشركة فإن الهجمات تسببت بإيقاف أحد خطوط الإنتاج المخصصة لتصنيع قطع طائرات "Boein -777" في معمل بمدينة نورث تشارلستون الأمريكية.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن المختصين تمكنوا من السيطرة على الهجمات وأوقفوا آثارها السلبية وأعادوا خط الإنتاج المذكور إلى الخدمة، لكن الخبراء لا يستبعدون أن تكون آثار الهجمات قد وصلت إلى الكمبيوترات الموجودة على متن الطائرات التي تجمع في مصنع نورث تشارلستون.

Statement: A number of articles on a malware disruption are overstated and inaccurate. Our cybersecurity operations center detected a limited intrusion of malware that affected a small number of systems. Remediations were applied and this is not a production or delivery issue. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 28 марта 2018 г.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر