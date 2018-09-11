نوكيا تطلق هاتفا بـ 5 كاميرات!

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا، ستطلق هاتفا مميزا بقدرات تصوير فائقة.

وبالنظر للصور التي تداولتها المواقع مؤكدة أنها للهاتف المنتظر، يمكن أن نلاحظ أنه جاء بكاميرا أساسية مزودة بـ5 عدسات، مصنوعة بتقنيات "Zeiss" الشهيرة، ومصباح LED كبير الحجم.

كما تشير التسريبات إلى أن هذه الكاميرا المميزة ستأتي بدقة أكبر من 40 ميغابيكسل. أما الكاميرا الأمامية للهاتف، فستكون ثنائية العدسة أيضا، ومزودة بتقنيات التعرف على الوجوه كما في هواتف آبل وسامسونغ الأخيرة، كما سيكون الهاتف قادرا على التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".

ومن المنتظر أن تطرح نوكيا هذا الهاتف أواخر العام الجاري بسعر يزيد عن 800 دولار.

المصدر: فيستي