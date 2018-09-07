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فيسبوك تتهم بلاك بيري بالسرقة!

العالم الرقمي

فيسبوك تتهم بلاك بيري بالسرقة!
pexels.com/ Pixabay
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تقدمت فيسبوك الأمريكية بدعوى قضائية ضد شركة بلاك بيري متهمة إياها بسرقة براءات اختراع تابعة لها.

ووفقا لمحامي شركة فيسبوك، فإن "بلاك بيري انتهكت حقوق الملكية لبراءات اختراع تابعة للشركة، تتعلق بالتقنيات المسؤولة عن إرسال الرسائل الصوتية، وأنظمة تحليل بيانات GPS في الأجهزة الذكية".

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وتأتي تلك الادعاءات من قبل فيسبوك في الوقت الذي تدور فيه حرب باردة بينها وبين بلاك بيري منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد أن اتهمتها الأخيرة أمام القضاء بأنها سرقت براءات اختراع تابعة لها، واستغلتها في تطوير خدمات شبكتي واتس آب وإنستغرام.

كما ادعت بلاك بيري سابقا أن فيسبوك استغلت برمجياتها التي تتعلق بأنظمة الأمان وإطالة عمر البطارية في الأجهزة الذكية.

المصدر: فيستي

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