انخفاض عدد زوار عملاق المواقع الاجتماعية!

أظهرت دراسة تسويقية على الإنترنت أن عدد زوار موقع فيسبوك انخفض إلى النصف تقريبا خلال العامين الماضيين، حيث يفضل مستخدمو الإنترنت الأصغر سنا تصفح موقع يوتيوب المنافس.

ويمكن لمنصة الفيديوهات المملوكة من قبل غوغل، انتزاع المركز الثاني من الشبكة الاجتماعية قريبا، لتصبح الثانية بعد الشركة الأم.

وشهد فيسبوك انخفاضا ملحوظا في الزيارات الشهرية، في حين نما استخدام تطبيق عملاق المواقع الاجتماعية بشكل مطرد خلال تلك الفترة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لسد الفجوة، وفقا للخبراء.

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وتوصلت إلى هذه النتائج المثيرة للقلق شركة أبحاث السوق في لندن "SimilarWeb"، التي قامت بتحليل "استخدام شبكة الإنترنت" لأفضل 5 مواقع إلكترونية في الولايات المتحدة: غوغل وفيسبوك ويوتيوب وياهو وأمازون.

ووجدت الشركة أن غوغل ما تزال تحتفظ بتصدرها الذي يعكس هيمنتها المستمرة والدور المركزي للبحث في الحياة عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى زيادة تصفح موقع يوتيوب، بالإضافة إلى زيادة نسبة المشاهدة على الأنظمة الأساسية الأخرى، بما في ذلك تطبيق الهاتف الذكي والجهاز اللوحي.

يذكر أنه على الرغم من انخفاض عدد زيارات موقع الويب الرئيسي لفيسبوك، إلا أن الشبكة الاجتماعية بأكملها تواصل نموها.

المصدر: ديلي ميل