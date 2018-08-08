تقرير: فيسبوك سلمت بيانات شخصية للبنوك مقابل الحصول على بيانات مالية

قدمت شركة فيسبوك بيانات شخصية تخص عملاءها إلى أكبر البنوك المالية في الولايات المتحدة، وذلك مقابل حصولها على بيانات مالية، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأقدمت الشركة الأمريكية على هذه المقايضة عقب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، بهدف الحفاظ على مستوى تفاعل ومشاركة العملاء عبر موقعها الإلكتروني.

كما لجأت فيسبوك إلى تلك الصفقة الكبيرة في إطار سياسة عامة تهدف الشركة من خلالها إلى تحويل موقعها إلى أكثر من مجرد مكان للتعارف والتواصل، أي ليصبح أيضا منصة تجارية لبيع كافة الخدمات والمنتجات.

وحسب التقرير الصادر، فإن فيسبوك تعاونت مع كل من البنوك العملاقة التالية: "Wells Fargo" ،"Citigroup" ،"US Bancorp" ،"JPMorgan Chase".

إقرأ المزيد

أما بالنسبة للبنوك العملاقة، فهي تسعى باستمرار إلى زيادة قاعدة عملائها ومستثمريها، وبالتالي، فإن حصولها على ملايين البيانات الشخصية من فيسبوك، سيساعد في وضع سياسات تسويقية وخدماتية أكثر فاعلية.

يذكر أنه في نهاية شهر يوليو المنصرم، كشفت الشركة عن تراجع قياسي في أرباحها الربعية، وصل إلى نسبة 20%، بينما تستمر أعداد عملائها النشطين بالازدياد تصاعديا.

المصدر: Wall Street Journal