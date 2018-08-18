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المستخدمون يتحدثون عن مشاكل في تويتر

العالم الرقمي

المستخدمون يتحدثون عن مشاكل في تويتر
Sputnik
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يشير المستخدمون في مختلف دول العالم، إلى مشاكل ظهرت يوم السبت في عمل تويتر، الذي يعتبر من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شعبية في العالم.

وذكرت معطيات خدمة Downdetector، الذي يتابع عمل ونشاطات مصادر الانترنت الواسعة الانتشار والأكثر شعبية، أن  الخلل في تويتر بدأ في الساعة 10.41 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة (5.41 بتوقيت موسكو يوم السبت).

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ويقول المستخدمون، إن الخلل في عمل تويتر ظهر في روسيا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا واليابان وبعض الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي

 

 

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