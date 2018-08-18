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"ياندكس" الروسية تستعد لإطلاق مبيعات هاتفها الذكي الجديد

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ياندكس تلفون
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تبحث شركة "ياندكس" الروسية، مالكة محرك البحث المعروف، مع مشغلي شبكات الهواتف الذكية، مسألة إطلاق مبيعات هاتفها الذكي في روسيا.

وقالت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، يوم الخميس 16 أغسطس، إن الدفعة الأولى من الهواتف التابعة لشركة "ياندكس" قد تتضمن 20 ألف جهاز. وحسب الصحيفة، فإن سعر الهاتف قد يبلغ 17 ألف روبل، ما يعادل نحو 250 دولارا.

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إلا أن مصادر أخرى تذكر سعرا آخر وهو 20 ألف روبل، ما يعادل  نحو 260 دولارا، ويعود هذا الفارق في السعر إلى عدم وجود اتفاق بين الشركة ومشغلي شبكات الهواتف الذكية، واستمرار المحادثات بينهم.

وقال ممثل عن شركة "إم فيديو- إلدورادو" الروسية إنها مهتمة ببيع الهواتف الجديدة، في حال باتت مطلوبة عند المستخدمين الروس.

يذكر أن شركة "ياندكس" الروسية كانت قد أطلقت عام 2014 نظام تشغيل لها يقوم على شفرة "أندرويد" المفتوحة، ثم أطلقت بناء عليه بضعة هواتف وأجهزة لوحية، لكن المشروع أغلق عام 2015.

المصدر: نوفوستي 

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