"ياندكس تاكسي" الروسية ذاتية القيادة تحقق أولى رحلاتها البعيدة

انطلقت سيارة "ياندكس تاكسي" الروسية ذاتية القيادة في أول رحلة بعيدة لها على الطريق السريع موسكو- قازان، حيث قطعت 789 كيلومترا خلال 11 ساعة.

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وخلال رحلتها، لم تتوقف السيارة في الطريق إلا بضع مرات للتزود بالوقود. وكان وراء مقودها طيلة رحلتها سائق اختبار ذو خبرة، أوكلت إليه مهمة متابعة الطريق وتصرف السيارة.

وقال ناطق باسم شركة "ياندكس" المصنعة للسيارة إن "ياندكس تاكسي" ذاتية القيادة تعرضت في بعض أجزاء الطريق لتأثير المطر الغزير.

وتعد تلك الرحلة أول اختبار لسيارة "ياندكس تاكسي" ذاتية القيادة في الطرق الحقيقية، إذ تعاملت المركبة مع حركة المرور صباحا ومساء وليلا ونهارا، علما بأن الشركة كانت قد استعرضت في وقت سابق سيارتها في ميدان التجارب وشوارع موسكو الشتوية.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف