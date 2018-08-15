عودة هاتف "بانانا" إلى الحياة!

يبدو أن هاتف نوكيا 8110 المعروف باسم هاتف "بانانا" (الموزة باللغة العربية) على وشك الوصول إلى رفوف البيع، مع إعلان الشركة عن إعادة إطلاقه من جديد، يوم الأربعاء 15 أغسطس.

وأعادت شركة HMD Global، وهي العلامة التجارية التابعة لنوكيا، طرح بعض هواتف نوكيا الكلاسيكية العام الماضي، بما في ذلك جهاز 3310. والآن، تعيد هاتف "بانانا" التقليدي إلى الحياة من جديد.

وتمكن المشترون المحتملون من تقديم طلب مسبق لشراء الهاتف، ابتداء من 9 أغسطس، بسعر 87 دولارا. ويتميز الهاتف المحدث بدعم 4G وبطارية تدوم 25 يوما، بالإضافة إلى اللعبة الشهيرة، Snake (الأفعى).

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واشتُهر هاتف"بانانا" بتصميمه المنحني ليلائم شكل الوجه، ووجود غطاء يُستخدم لإلغاء قفل الهاتف أو الرد على المكالمات. والآن، أصبحت الشاشة ملونة بدلا من الأسود والأبيض، بعد تحديث الهاتف.

وباستخدام تقنية "Smart Feature OS"، يمكن للهاتف التعامل مع مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك فيسبوك وMail وExchange.

كما أعلنت شركة التكنولوجيا عن سلسلة من الهواتف الجديدة، بما في ذلك أجهزة نوكيا 1 ونوكيا 6 و7 بلس، وكذلك نسخة جديدة من هاتفها نوكيا 8، الذي يُعرف باسم "8 Sirocco".

المصدر: ديلي ميل