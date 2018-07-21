بسعر زهيد.. منافس "آيفون-X" من نوكيا!

استعرضت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا هاتفا بمواصفات منافسة، وبسعر يتراوح بين 150 و200 دولار فقط.

وزود الهاتف بشاشة تغطي كامل مساحة الواجهة الأمامية، شبيهة بشاشات "آيفون-X"، بحجم 5.85 بوصة، وأبعاد 19:8، ودقة عرض +HD.

ويضمن الأداء الجيد له معالج "MediaTek Helio P60"، ومعالج رسوميات "Cortex-A53"، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 أو 64 غيغابايت، وبطارية بسعة 3060 ميللي أمبير.

أما كاميرا الهاتف الأساسية فقد أتت بدقة 13+5 ميغابيكسل، والأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

المصدر: فيستي