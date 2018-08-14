مخطط اختراق يستهدف أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم

حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي من أن مجرمي الإنترنت يخططون لشن هجوم منسق على أجهزة الصراف الآلي حول العالم، وسحب ملايين الدولارات من حسابات العملاء المصرفية.

وذكر تحذير سري أرسله المكتب إلى البنوك أن المخطط الذي يحمل اسم "ATM cashout"، يمكن أن يتم في غضون ساعات قليلة، وعلى الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إغلاق البنوك.

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ويتضمن المخطط بطاقات مستنسخة فضلا عن اختراق بنك أو آلية دفع من أجل تسهيل سحب الأموال من قبل عصابات مجرمي الإنترنت.

وينص تنبيه مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) للبنوك، والذي حصل عليه خبير الأمن السيبراني، بريان كريبس، على أن "مكتب التحقيقات حصل على تقارير غير محددة تشير إلى أن مجرمي الإنترنت يخططون لتنفيذ عملية سحب أموال من أجهزة الصراف الآلي في الأيام المقبلة، وهذا يرتبط على الأرجح باختراق مصدر مجهول للبطاقات، والذي يشار إليه عادة بـ(عملية غير محدودة)".

ونصح مكتب التحقيقات الفدرالي البنوك بمراجعة إجراءاتها الأمنية والحفاظ على تحديث برامجها وتنفيذ إجراءات حماية أقوى إن أمكن.

المصدر: إنديبندنت