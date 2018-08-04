كيف يمكن سرقة أموالك من بطاقات الإئتمان وأنت تسير في الشارع؟

أصبح استخدام بطاقات الائتمان أسهل من ذي قبل مع اعتمادها لتقنية جديدة لا تتطلب الاتصال بأجهزة الصراف الآلي بشكل مباشر.

وتسمح هذه التقنية بدفع الفاتورة دون الحاجة إلى كتابة رقم التعريف الشخصي، حيث يمكن فقط وضع البطاقة على الجهاز.

لكن هذا الأمر يخفي خطرا قد يهدد أموال المستخدمين، حيث يمكن للمحتالين الحصول على الأموال بمجرد تمرير جهاز الدفع على الحقيبة أو المحفظة التي يحتفظ المستخدم ببطاقة الائتمان داخلها، وهو ما يوضحه الفيديو.

المصدر: .liveleak.com