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"AMD" تطرح معالجات غير مسبوقة

العالم الرقمي

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أعلن عملاق تطوير الشرائح الإلكترونية "AMD" عن نيته طرح معالجات غير مسبوقة للحواسب، في 13 أغسطس الجاري.

تعتبر معالجات "Threadripper" الجديدة، التي تنوي شركة "AMD" إطلاقها، الجيل الثاني من معالجات "Ryzen" المزودة بوحدة معالجة رسوميات داخلية من نوع "Radeon Vega"، وأهم ما يميزها، أنها بنوى متعددة تصل إلى 32 نواة.

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وتطرح هذه المعالجات بنسختين، الأولى "2990WX" ستأتي بـ32 نواة بتردد 4.2 غيغاهيرتز، وسعر 1799 دولارا.

أما النسخة الأبسط فستأتي بـ 24 نواة، وتردد 3 غيغاهيرتز، وسعر 1299 دولارا.

وتكمن أهمية هذه المعالجات في قدرتها على التعامل مع ذاكرة الوصول العشوائي الحديثة "DDR4"، ومستشعرات إرسال واستقبال الإشارة المتطورة التي ستمكن من استعمال شبكات إنترنت الجيل الخامس "5G".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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